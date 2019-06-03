2019-06-03T13:13:23+03:00
Недвижимость

ГЖИ Рязанской области отчиталась о своей работе

Сотрудники жилищной инспекции с начала года выписали штрафы почти на 2 миллиона рублей
Антоний ВОХЕЧ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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Государственная жилищная инспекция Рязанской области проинформировала о результатах мониторинга деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Работа проводится в рамках исполнения поручений губернатора Николая Любимоваподчеркнула пресс-служба регионального правительства.

Всего лишь за период с 27 по 31 мая проведено 49 проверок в отношении УК и ТСЖ, рассмотрено 100 обращений жителей. Специалистами выявлено 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Организациям, допустившим их, выдано 9 предписаний. В регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования. С начала года проведено 209 контрольных мероприятий - выявлено 276 нарушений.

Всего с начала года в рамках проведенных инспекцией проверок составлено 72 протокола об административных правонарушениях. Нарушители заплатили штрафы на сумму 1 миллион 845 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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