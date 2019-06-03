В небольшой речке Рязанской области массово всплыла рыба (видео)

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-03T12:44:01+03:00

По мнению местных жителей, по сравнению с предыдущим днем ситуация ухудшается

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Одному из журналистов «Комсомолки» прислали видео всплывшей рыбы на речке Раке в районе Вышгорода Рязанского района. Оно сделано утром в понедельник, 3 июня.

По словам автора ролика, со вчерашнего дня ситуация серьезно ухудшилась. Рыба продолжает гибнуть и всплывать. Как отмечает женщина, снимавшая видео, запах стоит невыносимый. Ее подруга при этом замечает:

- Я не знаю, какие предприятия есть в округе, кто мог сбросить отраву. Может быть и другое: в Алеканове был егерь, который вместо того, чтобы рыбу охранять, убивал ее электроудочкой.

Источник загрязнения реки на данный момент неизвестен. Экологи и власти ситуацию пока не комментируют.

Речка Рака.

ИСТОЧНИК KP.RU