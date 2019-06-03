2019-06-03T12:36:47+03:00
Общество

Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

На новые кассы должные перейти около 700 тысяч бизнесменов
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки, принятые Госдумой РФ 23 мая к ФЗ-54. Переход на новую контрольно-кассовую технику (ККТ) в России поэтапно идет уже три года, и к 1 июля его должны совершить бизнесмены, работающие по ЕНВД или на патенте с привлечением наёмных работников. Чтобы не подпасть под санкции ФНС, также придется поторопиться организациям и индивидуальным предпринимателям, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (БСО). Например, транспортным компаниям, продающим билеты через водителей или кондукторов, и вендингу без наемных работников.

Изменения к закону предусматривают отсрочку перехода на онлайн-ККТ до 1 июля 2021 года для отдельных категорий малого бизнеса. Но эта отсрочка распространяется только на ИП, которые продают товары исключительно собственного производства и работают без наемных сотрудников. То есть на индивидуальных предпринимателей, которые, например, сами вяжут или шьют изделия, пекут пироги и плюшки и сами же их продают.

— По данным ФНС, до 1 июля 2019 года на новые кассы должные перейти около 700 тысяч бизнесменов, — рассказывает директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько. — И, конечно, у всех свои запросы. Поэтому «Ростелеком» предлагает два варианта услуги «Онлайн-касса». Это простая надежная кнопочная касса Элвес-МФ с минимальным набором функций и смарт-терминал АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом и облачным личным кабинетом. Оба этих решения можно купить в рассрочку на 12 месяцев. А если ещё и успеть зарегистрировать оборудование в ФНС до 1 июля 2019 года, можно получить налоговый вычет до 18 000 рублей.

В решение SIGMA7 от «Ростелекома» входит терминал на базе Android с удобным кассовым приложением для одного из трех типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Смарт-касса имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет начать работу с оборудованием сразу после распаковки. Кроме того, решение дополнено облачным личным кабинетом руководителя, фискальным накопителем и годовым договором на обслуживание у Оператора фискальных данных. В личном кабинете (ЛК) отражаются ключевые показатели бизнеса. ЛК позволяет управлять бизнес-процессами удаленно и принимать решения на основании анализа собранной кассой статистики.

Доступны три отличных по цене и функционалу тарифных плана: «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Подписка оплачивается один раз в год. Обновление программного обеспечения и прошивок ККТ входит в стоимость услуги: она не содержит скрытых платежей. Также доступны опции доставки и настройки оборудования.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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