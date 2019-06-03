Рязанский предприниматель-строитель скрыл налоги почти на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-03T12:25:36+03:00

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Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в сентябре 2018 года ИП, работающий в сфере строительно-монтажных работ, в соответствии с договором подряда выполнил для юрлица работы на сумму более 6 млн рублей. Несмотря на полученный доход, он в установленный срок не представил декларацию и не уплатил налог на добавленную стоимость в размере более 900 тысяч рублей.

В настоящее время следствие собирает доказательства вины гражданина. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU