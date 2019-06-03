2019-06-03T12:25:36+03:00
Происшествия

Рязанский предприниматель-строитель скрыл налоги почти на 1 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в сентябре 2018 года ИП, работающий в сфере строительно-монтажных работ, в соответствии с договором подряда выполнил для юрлица работы на сумму более 6 млн рублей. Несмотря на полученный доход, он в установленный срок не представил декларацию и не уплатил налог на добавленную стоимость в размере более 900 тысяч рублей.

В настоящее время следствие собирает доказательства вины гражданина. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор: Рязанская область должна войти в пятерку лучших по собираемости налогов

По словам главы региона, собираемость налоговых платежей должна быть стопроцентной (подробнее).

Рязанский перевозчик скрыл налоги на сумму более 25 млн рублей

Следственный комитет арестовал имущество организации, чтобы возместить государству ущерб (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские выпускники на одну ночь станут знаменитостями
На гарантийных рязанских дорогах продолжают выявлять дефекты
На рязанской дороге «Газель» сбила 15-летнего велосипедиста
Рязанка отсудила-таки 400 тысяч у управляющей компании
В один из крупнейших городов Рязанский области нагрянет правительственный «десант»
ГЖИ Рязанской области отчиталась о своей работе
В небольшой речке Рязанской области массово всплыла рыба (видео)
Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля
В Рязанской области взорвали снаряд времен Гражданской войны
Волонтеры сообщили об исчезновении 30-летнего рязанца
На рязанской дороге в первый день лета погиб пешеход
Появилось фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе
В Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс за 500 млн рублей
Ночью в самом центре Рязани произошло массовое ДТП
Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону
В массовом ДТП под Рязанью погибли два человека, в том числе – ребенок
В Рязани мусульмане отпразднуют Ураза-байрам
В Рязанской области вновь прогнозируют кратковременный дождь и грозу
Быков анонсировал премьеру снятого в Рязани «Сторожа»
Буйного мужчину час не могли вытащить из-под электрички Рязань-Москва
Власти Рязани объяснили появление дорожки из ниоткуда в никуда
В Рязани опять будут ремонтировать мост через Оку
Ночью в Рязани похолодает до +8 градусов
В рязанской глубинке обнаружили гриб со шляпкой в полметра
Отсидевший за убийство рязанец украл из ломбарда отбойный молоток
Рязань вновь ожидают ливни, грозы и град