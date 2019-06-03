2019-06-03T11:23:25+03:00
Происшествия

Волонтеры сообщили об исчезновении 30-летнего рязанца

Информации о местонахождении Павла Шульца нет со 2 июня
Антон КОНОВАЛОВ
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении в Рязани 30-летнего Павла Шульца. Информации о местонахождении мужчины нет со 2 июня.

В ориентировке, опубликованной волонтерами, перечислены приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, носит очки. Одет он бы в черное поло, черные джинсы, серые кеды, нес с собой ярко-салатовый рюкзак.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Источник: vk.com/lizaalert_rzn

Источник: vk.com/lizaalert_rzn

ИСТОЧНИК KP.RU

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