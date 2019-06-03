На рязанской дороге в первый день лета погиб пешеход

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-03T11:12:50+03:00

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В субботу, 1 июня, примерно в 23.50 на 190-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района Рязанской области произошло смертельное ДТП.

35-летняя местная жительница, управляя иномаркой Kia Ceed, сбила 55-летнего жителя Саратовской области. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Травмы, полученные при наезде, оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе произошло 19 ДТП, в которых три человека погибли и 22 получили травмы. Также зарегистрировано 64 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 37 (!) нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU