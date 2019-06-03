2019-06-03T11:12:50+03:00
Происшествия

На рязанской дороге в первый день лета погиб пешеход

Смертельное ДТП произошло в Михайловском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В субботу, 1 июня, примерно в 23.50 на 190-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района Рязанской области произошло смертельное ДТП.

35-летняя местная жительница, управляя иномаркой Kia Ceed, сбила 55-летнего жителя Саратовской области. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Травмы, полученные при наезде, оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе произошло 19 ДТП, в которых три человека погибли и 22 получили травмы. Также зарегистрировано 64 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 37 (!) нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наплавной мост в Спасском районе полностью отремонтируют только в октябре
Рязанские выпускники на одну ночь станут знаменитостями
На гарантийных рязанских дорогах продолжают выявлять дефекты
На рязанской дороге «Газель» сбила 15-летнего велосипедиста
Рязанка отсудила-таки 400 тысяч у управляющей компании
В один из крупнейших городов Рязанский области нагрянет правительственный «десант»
ГЖИ Рязанской области отчиталась о своей работе
В небольшой речке Рязанской области массово всплыла рыба (видео)
Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля
Рязанский предприниматель-строитель скрыл налоги почти на 1 млн рублей
В Рязанской области взорвали снаряд времен Гражданской войны
Волонтеры сообщили об исчезновении 30-летнего рязанца
Появилось фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе
В Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс за 500 млн рублей
Ночью в самом центре Рязани произошло массовое ДТП
Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону
В массовом ДТП под Рязанью погибли два человека, в том числе – ребенок
В Рязани мусульмане отпразднуют Ураза-байрам
В Рязанской области вновь прогнозируют кратковременный дождь и грозу
Быков анонсировал премьеру снятого в Рязани «Сторожа»
Буйного мужчину час не могли вытащить из-под электрички Рязань-Москва
Власти Рязани объяснили появление дорожки из ниоткуда в никуда
В Рязани опять будут ремонтировать мост через Оку
Ночью в Рязани похолодает до +8 градусов
В рязанской глубинке обнаружили гриб со шляпкой в полметра
Отсидевший за убийство рязанец украл из ломбарда отбойный молоток
Рязань вновь ожидают ливни, грозы и град