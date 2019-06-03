Появилось фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-03T10:30:55+03:00

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В ночь на 3 июня в Михайловском районе 38-летний житель Тульской области за рулем грузовика Volvo с полуприцепом врезался в остановившийся на проезжей части со знаком аварийной остановки автомобиль KIA Rio под управлением 35-летнего жителя Калмыкии.

После удара грузовик по инерции продолжил движение и столкнулся с Peugeot Partner.

В результате происшествия от полученных травм погибли 10-летняя пассажирка KIA и водитель Peugeot - 58-летний житель Пензенской области.

Пассажиры автомобиля «Пежо» в возрасте 54, 48 и двух лет с полученными травмами госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU