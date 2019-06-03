В Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс за 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-03T10:17:47+03:00

На площади, превышающей 500 га, размещены административный и гостиничные корпуса, объекты ресторанного сервиса, оборудованы беговые трассы, зоны для отдыха, детские площадки

Изменить размер текста: A A

1 июня в Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс «Экопарк Поляны», который расположен недалеко от поселка Варские. Комплекс входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с территорией комплекса, отметил высокий уровень инфраструктуры. На площади, превышающей 500 га, размещены административный и гостиничные корпуса, объекты ресторанного сервиса, оборудованы беговые трассы, зоны для отдыха, детские площадки. Проект также включает действующий биатлонный комплекс. В перспективе планируется ввести в эксплуатацию комплекс оздоровительных терм, индивидуальные гостевые дома, экофермы и ряд других объектов.

— Это замечательный комплекс, который дает новые возможности жителям и гостям нашего региона, – сказал Любимов. — Здесь создается хорошая инфраструктура для отдыха, есть богатая природа – все это очень востребовано. Таких площадок в Рязанской области должно быть достаточно много, и мы будем этому способствовать.

Напомним, в реализацию проекта «Экопарк Поляны» было вложено 500 млн рублей. Между правительством Рязанской области и ООО «Экопроект» заключено соглашение о предоставлении господдержки: налоговые преференции, субсидии, строительство автодороги к объекту.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону

Евгений Гараничев занял второе место, а Иван Черезов – четвертое (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU