2019-06-03T10:17:47+03:00
Туризм

В Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс за 500 млн рублей

На площади, превышающей 500 га, размещены административный и гостиничные корпуса, объекты ресторанного сервиса, оборудованы беговые трассы, зоны для отдыха, детские площадки
Александр РАДЫГИН
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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1 июня в Рязанском районе открыли спортивно-туристический комплекс «Экопарк Поляны», который расположен недалеко от поселка Варские. Комплекс входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с территорией комплекса, отметил высокий уровень инфраструктуры. На площади, превышающей 500 га, размещены административный и гостиничные корпуса, объекты ресторанного сервиса, оборудованы беговые трассы, зоны для отдыха, детские площадки. Проект также включает действующий биатлонный комплекс. В перспективе планируется ввести в эксплуатацию комплекс оздоровительных терм, индивидуальные гостевые дома, экофермы и ряд других объектов.

— Это замечательный комплекс, который дает новые возможности жителям и гостям нашего региона, – сказал Любимов. — Здесь создается хорошая инфраструктура для отдыха, есть богатая природа – все это очень востребовано. Таких площадок в Рязанской области должно быть достаточно много, и мы будем этому способствовать.

Напомним, в реализацию проекта «Экопарк Поляны» было вложено 500 млн рублей. Между правительством Рязанской области и ООО «Экопроект» заключено соглашение о предоставлении господдержки: налоговые преференции, субсидии, строительство автодороги к объекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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