2019-06-03T10:16:49+03:00
Спорт

Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону

Евгений Гараничев занял второе место, а Иван Черезов - четвертое
Александр РАДЫГИН
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Фото:БК "Алмаз".Фото:БК "Алмаз".
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2 июня на БК «Алмаз» прошли соревнования по биатлону на призы «ТехноНИКОЛЬ», сообщается в группе биатлонного комплекса. Участвовали в турнире действующие спортсмены и ветераны.

Первая гонка проходила по обновленной трассе с заходом на совсем недавно заасфальтированную горку. Победителем стал чемпион мира по летнему биатлону Юрий Шопин, на втором месте призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, третий - неоднократный призер и победитель ветеранских чемпионатов Вадим Трефилов.

Далее места распределились следующим образом:

4 место - Иван Черезов;

5 место Ольга Дмитриева;

6 место Антон Мальцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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