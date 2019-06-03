Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-03T10:16:49+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июня на БК «Алмаз» прошли соревнования по биатлону на призы «ТехноНИКОЛЬ», сообщается в группе биатлонного комплекса. Участвовали в турнире действующие спортсмены и ветераны.

Первая гонка проходила по обновленной трассе с заходом на совсем недавно заасфальтированную горку. Победителем стал чемпион мира по летнему биатлону Юрий Шопин, на втором месте призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, третий - неоднократный призер и победитель ветеранских чемпионатов Вадим Трефилов.

Далее места распределились следующим образом:

4 место - Иван Черезов;

5 место Ольга Дмитриева;

6 место Антон Мальцев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Антон Шипулин выиграл биатлонный масс-старт под Рязанью

Трассу он охарактеризовал как «идеальную для любительского спорта и молодых ребят» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU