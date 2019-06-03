Призеры Олимпийских игр участвовали под Рязанью в турнире по летнему биатлону
2 июня на БК «Алмаз» прошли соревнования по биатлону на призы «ТехноНИКОЛЬ», сообщается в группе биатлонного комплекса. Участвовали в турнире действующие спортсмены и ветераны.
Первая гонка проходила по обновленной трассе с заходом на совсем недавно заасфальтированную горку. Победителем стал чемпион мира по летнему биатлону Юрий Шопин, на втором месте призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, третий - неоднократный призер и победитель ветеранских чемпионатов Вадим Трефилов.
Далее места распределились следующим образом:
4 место - Иван Черезов;
5 место Ольга Дмитриева;
6 место Антон Мальцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU