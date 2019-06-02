2019-06-02T18:55:23+03:00
Общество

В Рязанской области вновь прогнозируют кратковременный дождь и грозу

Температура воздуха – до +25
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 июня. В этот день вновь ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. На небе – переменная облачность.

Ветер в течение суток изменится с юго-западного на северо-западный, его скорость – 5-10 метров в секунду (при грозе 12-17). Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем +20…+25.

Информацию предоставило региональное управление МЧС со ссылкой на местный филиал Гидрометцентра.

Источник: 62.mchs.gov.ru

Источник: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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