В Рязанской области вновь прогнозируют кратковременный дождь и грозу

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-02T18:55:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 июня. В этот день вновь ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. На небе – переменная облачность.

Ветер в течение суток изменится с юго-западного на северо-западный, его скорость – 5-10 метров в секунду (при грозе 12-17). Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем +20…+25.

Информацию предоставило региональное управление МЧС со ссылкой на местный филиал Гидрометцентра.

Источник: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU