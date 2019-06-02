Быков анонсировал премьеру снятого в Рязани «Сторожа»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-02T14:20:17+03:00

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Премьера фильма «Сторож», местом съемок которого стал ныне недействующий рязанский санаторий «Сосновый бор», состоится 12 июня на «Кинотавре». Такой анонс сделан в сообществе, посвященном творчеству создателя картины Юрия Быкова.

Как ранее сообщал «Комсомолке» сам режиссер, «Сторож» участвует в основном конкурсе российского кинофестиваля. Уроженец Новомичуринска, сыгравший еще и главного героя вместо Кирилла Пирогова (он снимался в этой роли изначально), скромно оценивает свои шансы на успех.

«Кинотавр» пройдет с 9 по 16 июня в Сочи уже в 30-й раз.

Официальный тизер фильма "Сторож" Юрия Быкова.vk.com/bykov_yuriy

ИСТОЧНИК KP.RU