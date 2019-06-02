Власти Рязани объяснили появление дорожки из ниоткуда в никуда

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-02T11:07:35+03:00

Только будет ли продолжение у этого мини-тротуара… так и не ясно

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В субботу, 1июня, в группе «Подслушано в Рязани» ВКонтакте разместили фото с улицы Великанова – здесь уложили асфальтовую дорожку из ниоткуда в никуда. Несколько метров тротуара начинаются не у дороги или здания, а прямо посреди зеленой зоны. Там и заканчиваются.

Позже эту ситуацию прокомментировали в пресс-службе горадминистрации: по заказу одного из арендаторов ТЦ «Великан», расположенного поблизости, на этом участке проводили земляные работы. После чего и потребовалось восстановление.

– Асфальтирование части тропинки подрядчик произвел в связи с тем, что в соответствии с Правилами благоустройства оно должно быть выполнено там, где был асфальт. В этом месте частично был асфальт, поэтому подрядчик решил восстановить покрытие, – говорится в сообщении мэрии.

Что касается длины островка цивилизации, то есть надежда, что ее увеличат: власти сообщают, что подрядчика остановил ливень, который начался во время прокатки асфальта катком.

ИСТОЧНИК KP.RU