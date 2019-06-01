Ночью в Рязани похолодает до +8 градусов
При этом синоптики обещают туман
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2 июня.
По информации синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах региона туман.
Ветер будет дуть юго-западный, скорость его составит 5-10 м/с. При грозах порывы ветра будут достигать и 15 м/с.
Температура воздуха ночью +8...+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +22...+27°С.
ИСТОЧНИК KP.RU