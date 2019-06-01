Отсидевший за убийство рязанец украл из ломбарда отбойный молоток

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-01T12:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Рязани обратился директор одного из ломбардов. Мужчина сообщил, что из торгового зала неизвестный похитил отбойный молоток. Инструмент ранее был сдан в ломбард и теперь вот выставлен на продажу.

Стражи правопорядка проанализировали записи видеокамер и вычислили потенциального вора. Но мужчина вел себя осмотрительно и все время держался затылком к объективам камер. Тогда запись продемонстрировали оперативникам, работавшим в этом районе города. Один из них по характерным движениям и походке, предположил, что человек с камер видеонаблюдения похож на 37-рязанца ранее судимого за убийство и незаконное изготовление и ношение оружия.

Полицейские нагрянули в «гости» к подозреваемому. Тот отпираться не стал. Молоток он продал первому встречному, а полученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное.

ИСТОЧНИК KP.RU