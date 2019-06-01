Рязань вновь ожидают ливни, грозы и град
МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы начиная с южных районов Рязанской области и Рязани ожидаются грозы и ливневые дожди, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Кроме того, местами возможен град, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
«Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице», - напоминает МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU