Новость о забитом до смерти ученике Мосоловской школы оказалась «фейковой»

31 Май 22:33 2019-05-31T22:33:32+03:00

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Вечером 31 мая в двух рязанских СМИ появилась информация о смерти 16-летнего ученика Мосоловской средней школы Шиловского района. По сведениям изданий, 27 мая между несколькими учениками якобы произошел конфликт. Одного из подростков завели в туалет и избили, в том числе «битой по голове». Тем же вечером несовершеннолетнего отправили в реанимацию, где он и скончался.

Однако, как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, никаких заявлений о подобных случаях в последние дни не поступало. Более того, после экстренной проверки выяснилось, что и конфликта с мало-мальской дракой в Мосоловской школе тоже не было. Ну и последнее, никто из школьников за последнее время не поступал в медицинские учреждения Рязанской области и не умирал.

— Распространенная в СМИ информация о якобы избиении в Мосоловской школе-интернате 16-летнего ученика, который 31 мая скончался в реанимации, не соответствует действительности, — сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской Анжелика Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU