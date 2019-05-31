2019-05-31T20:06:23+03:00
Звезды

В рязанском «Фотодоме» показали «Инопланетянина»

Мероприятие приурочили к 70-летию фотохудожника Евгения Каширина
Антон КОНОВАЛОВ
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31 мая в рязанском «Фотодоме» на Почтовой, уже ставшем для поклонников и ценителей фотоискусства культовым местом, состоялся кинопоказ телефильма Галины Воропаевой (ГТРК «Ока») «Инопланетянин». Он приурочен к 70-летию фотохудожника, почетного гражданина Рязани Евгения Каширина.

В течение полутора месяцев автор из архивов областной телерадиокомпании доставал буквально по обрывкам программы, которые делал Евгений Каширин в соавторстве с Ириной Воронцовой и Галиной Калядиной.

Телефильм вышел в эфир в 2016 году. Хронометраж «Инопланетянина» - 30 минут, и за это время обо всей многогранности таланта Евгения Каширина рассказать не то что трудно, а практически невозможно. Однако Галина Воропаева постаралась показать своего героя живым и у неё это вполне получилось.

Кстати, с 16 мая в рязанском «Фотодоме» открыта выставка «Народный фотоклуб «Ока». 20 лет спустя» (0+). Экспонируются работы знаменитых рязанских фотохудожников: Андрея Карева, Геннадия Зубкова, Василия Колдина, Владимира Кованова, Геннадия Милоева, Андрея Павлушина, Сергея Новикова, Анатолия Осипенкова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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