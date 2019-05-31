2019-05-31T17:39:46+03:00
Происшествия

Рязанка укусила полицейского, с которым родилась в один день, месяц и год

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Девушку ожидает суд
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней рязанки, обвиняемой в насилии над полицейским. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в ночь на 4 мая девушка в компании своего знакомого находилась возле развлекательного клуба и распивала алкоголь. Полицейские остановили их и попросили проехать с ними в отдел полиции.

— Молодые люди согласились, сели в автомобиль и приехали к райотделу, — рассказывает следователь Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Дарья Николаева. — Парень спокойно вошел в отделение полиции, а девушка вдруг начала сопротивляться, пыталась вырваться и убежать.

По словам следователя, полицейский схватил девушку, чтобы завести в отдел, но та наклонилась к нему и резко его укусила его за руку. В итоге на нее все равно составили административный материал, но на этом дело не закончилось.

— Полицейский поехал в медучреждение, где зафиксировал телесные повреждения, — продолжает Дарья Николаева. — Но за такие вещи, даже не опасные для здоровья, подлежит уголовная ответственность. Полицейский - представитель власти, соответственно, на его здоровье было посягательство. Сама девушка не все обстоятельства происшествия помнила, но после того, как ей показали видеозапись с камер видеонаблюдения, где четко было зафиксирован факт посягательства, она признала вину.

В настоящее время материалы дела находятся в прокуратуре, где должны утвердить обвинительное заключение. Интересен тот факт, что и девушка, и полицейский родились в один год, месяц и день. 29 мая они праздновали свои дни рождения. Вероятнее всего, что не вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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