В Рязани появится общественная терраса для жителей комплекса «Наследие Современности»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-31T15:02:54+03:00

С нее откроется вид на исторический центр Рязани и Рязанский кремль

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В Рязани появится большая общественная терраса для жителей комплекса «Наследие Современности». Компания «Мармакс» сообщила, что в комплексе будет уникальная зона отдыха для жителей – SKY-studio.

Проект девелопера предусматривает расположение общественной террасы на крыше 3 секции жилого комплекса на уровне 10 этажа.

- Этот проект был разработан студией современного ландшафтного дизайна. Мы планируем установить несколько уютных столиков и скамеек, высадить декоративные растения и обустроить зоны отдыха для детей и взрослых, - рассказали представители компании.

Зона отдыха от домашних дел будет доступна только жителям комплексов «Наследие Современности» и «Наследие».

Девелопер также отметил: «SKY-studio с видом на исторический центр Рязани и Рязанский кремль – это новый уровень вашего комфорта. Днем вы сможете почитать книгу, поиграть с детьми, а вечером провести время, наслаждаясь закатом, или как в юности встретить рассвет с любимым человеком».

Также на террасе можно будет:

- заняться йогой;

- отдохнуть и послушать любимую музыку;

- поиграть в настольные игры с друзьями;

- выпить чашечку кофе за уютными столиками;

- посмотреть кино.

В «Мармакс» также отметили, что за уют и атмосферу в SKY-studioбудет отвечать управляющая компания «Привилегии комфорта», которая осуществляет не только контроль над инженерными системами всех жилых комплексов, но и обеспечивает жителей службами клининга и химчистки.

Подробнее о террасе для жителей можно узнать в офисе компании или по телефону 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU