Инспекторы ОПДН транспортной полиции Рязани перешли в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-31T14:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

31 мая - день образования службы по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Несмотря на то, что этот профессиональный праздник сотен тысяч полицейских, занятых в работе с детьми и подростками, имеет более чем восьмидесятилетнюю историю, ключевая задача, стоящая перед правоохранителями, осталась прежней: охрана законных интересов тех, кто только начинает свой жизненный путь.

Фото: Рязанский ЛО МВД России на транспорте.

С сезоном летних отпусков и каникул, когда многие школьники вместе с родителями или в составе организованных групп, отправятся к местам отдыха, для сотрудников Рязанского линейного отдела наступит напряженная пора: территория их обслуживания – участок железной дороги протяженностью 840 километров. Именно инспекторам ОПДН в период мая по сентябрь предстоит нести службу в режиме повышенной готовности. Но когда наряду с преданностью служебной деятельности в профессиональном багаже есть наработанная годами методика успешного общения с детьми – по плечу любые трудности.

Фото: Рязанский ЛО МВД России на транспорте.

- Разъяснить последствия нарушений норм закона или требований к безопасному поведению на объектах транспортной инфраструктуры значит сделать только полдела, важно помочь выработать каждому подростку нетерпимое отношение ко всему, что может навредить жизни и здоровью, - считает руководитель ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте Кира Першукова.

Во вверенном майору полиции подразделении постоянно организуются оперативно-профилактические мероприятия, в рамках которых стражи порядка посещают образовательные учреждения города и области, в том числе дошкольные. В железнодорожном колледже, многих школах и садах такие встречи давно перешли из разряда официальных в неформальные беседы. Устраиваемые полицейскими конкурсы рисунков или плакатов, посвященных теме безопасности на железной дороге, приходятся одинаково по душе и студентам, и ученикам, и дошкольникам. Или, например, лекции о вреде наркотиков преследуют своей целью не ознакомить с недопустимостью употребления дурманящих веществ, а помочь раз и навсегда сделать единственно верный выбор в пользу здорового образа жизни. Убеждают только на собственном примере: организуются соревнования по различным видам спорта, в которых неизменную победу одерживает дружба.

Кира Першукова. Фото: Рязанский ЛО МВД России на транспорте.

- Приятно, что многие коллективы часто посещают линейный отдел с ответными визитами. Мы показываем ребятам нашу повседневную работу изнутри, рассказываем об особенностях транспортной полиции, демонстрируем образцы вооружения и снаряжения, а также работу экспертно-криминалистической группы. Но наибольший восторг вызывает наш всеобщий любимец – служебная собака по кличке Барс, обученный всем премудростям работы в правоохранительной системе, - продолжает собеседница.

О том, что все это востребовано у подрастающего поколения говорит тот факт, что вместе с полицейскими юные студенты - волонтеры участвуют в рейдах, направленных на выявление и пресечение нарушений, связанных с переходом путей вне специально оборудованных мест и других транспортных правонарушений. Достигнутые успехи дают основание полагать: среди этих ребят нет и не будет равнодушных к происходящему вокруг, а значит на них можно положиться.

ИСТОЧНИК KP.RU