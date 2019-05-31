2019-05-31T13:58:19+03:00
Недвижимость

Еще на шести улицах Рязани с понедельника отключат горячую воду

В областном центре продолжаются плановые работы на системах теплоснабжения
Яков РЫКОВ
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В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 3 июня в Рязани продолжат отключать горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 3 по 14 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. 1-й проезд Ломоносова, д. 9/15;

- ул. Затинная, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 34а (д/сад №119);

- Михайловское шоссе, д. 240 корп. 1, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7;

- ул. Новоселов, д. 48 корп. 2, д. 48 корп. 1, д. 48 корп. 3;

- ул. Пугачева, д. 11/19, д. 3, д. 7а, д. 7, д. 7б;

- ул. Разина, д. 17, д. 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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