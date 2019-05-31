Еще на шести улицах Рязани с понедельника отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-31T13:58:19+03:00

В областном центре продолжаются плановые работы на системах теплоснабжения

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В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 3 июня в Рязани продолжат отключать горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 3 по 14 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. 1-й проезд Ломоносова, д. 9/15;

- ул. Затинная, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 34а (д/сад №119);

- Михайловское шоссе, д. 240 корп. 1, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7;

- ул. Новоселов, д. 48 корп. 2, д. 48 корп. 1, д. 48 корп. 3;

- ул. Пугачева, д. 11/19, д. 3, д. 7а, д. 7, д. 7б;

- ул. Разина, д. 17, д. 2.

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По данным горадминистрации, задолженность РМПТС перед поставщиками энергоресурсов на момент окончания отопительного составила более полумиллиарда рублей и прогнозируется ее увеличение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU