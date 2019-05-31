2019-05-31T13:45:07+03:00
Происшествия

Из–за плохих дорог в Рязанской области в этом году погибли девять человек

Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять аварийные участки автомобильных дорог
Александр РАДЫГИН
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За четыре месяца текущего года на дорогах Рязанской области произошло 184 ДТП из-за плохого состояния дорог, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате таких происшествий девять человек погибли и 266 получили различные травмы.

К недостаткам дорог в данных случаях полицейские относят:

- дефекты дорожного покрытия;

- отсутствие или плохая различимость дорожной разметки;

- отсутствие необходимых дорожных знаков;

- неисправное или недостаточное освещение и многие другие. Все эти факторы негативно влияют на безопасность дорожного движения и несут за собой не только материальный ущерб, но также вред жизни и здоровью граждан.

Только в мае этого года в Рязани сотрудники Дорожной инспекции составили 64 административных материала на собственников дорог, в том числе 60 материалов за невыполнение в срок законного предписания и четыре материала за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».

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Водители, попавшие в ДТП из-за плохих дорог, уже давно не стесняются защищать свои права - подают иски и судятся с чиновниками (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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