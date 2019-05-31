Из–за плохих дорог в Рязанской области в этом году погибли девять человек
За четыре месяца текущего года на дорогах Рязанской области произошло 184 ДТП из-за плохого состояния дорог, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате таких происшествий девять человек погибли и 266 получили различные травмы.
К недостаткам дорог в данных случаях полицейские относят:
- дефекты дорожного покрытия;
- отсутствие или плохая различимость дорожной разметки;
- отсутствие необходимых дорожных знаков;
- неисправное или недостаточное освещение и многие другие. Все эти факторы негативно влияют на безопасность дорожного движения и несут за собой не только материальный ущерб, но также вред жизни и здоровью граждан.
Только в мае этого года в Рязани сотрудники Дорожной инспекции составили 64 административных материала на собственников дорог, в том числе 60 материалов за невыполнение в срок законного предписания и четыре материала за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».
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Водители, попавшие в ДТП из-за плохих дорог, уже давно не стесняются защищать свои права - подают иски и судятся с чиновниками (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU