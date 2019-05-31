В начале июня на рязанских улицах будут три дня отключать электричество

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-31T12:05:46+03:00

На воздушной линии в областном центре продолжаются профилактические работы

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3,4 и 5 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работа на воздушной линии.

Итак, 3 июня с 10:00 до 15:00 электричества не по следующим адресам:

- ул. Ленпоселок, дома с 1 по 31;

- ул. Дорожная, дома с 2 по 41;

- ул. Советская, д. 30а.

- 4 и 5 июня с 06:00 до 22:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Полевая, д. 33, д. 35, д. 37;

- ул. Озерная, д. 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU