В начале июня на рязанских улицах будут три дня отключать электричество
3,4 и 5 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работа на воздушной линии.
Итак, 3 июня с 10:00 до 15:00 электричества не по следующим адресам:
- ул. Ленпоселок, дома с 1 по 31;
- ул. Дорожная, дома с 2 по 41;
- ул. Советская, д. 30а.
- 4 и 5 июня с 06:00 до 22:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Полевая, д. 33, д. 35, д. 37;
- ул. Озерная, д. 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU