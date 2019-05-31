В Рязанской области автомобиль сбил двух шедших вдоль дороги парней
В четверг, 30 мая, на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Спасского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 23.30 житель Самарской области, управляя автомобилем Lada Largus, врезался в дорожное ограждение. После столкновения машину отбросило на двух молодых людей, шедших вдоль дороги.
Комментируя происшествие издательству «Пресса» сотрудники Госавтоинспекции Спасского района отметили, что один из пешеходов – 24-летний житель поселка Павловка Спасского района – от полученных травм скончался. Второй пешеход – 21-летний молодой человек – госпитализирован в Шиловскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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