В Рязанской области автомобиль сбил двух шедших вдоль дороги парней

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-31T11:39:48+03:00

Один из пострадавших скончался, другой – в больнице

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В четверг, 30 мая, на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Спасского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 23.30 житель Самарской области, управляя автомобилем Lada Largus, врезался в дорожное ограждение. После столкновения машину отбросило на двух молодых людей, шедших вдоль дороги.

Комментируя происшествие издательству «Пресса» сотрудники Госавтоинспекции Спасского района отметили, что один из пешеходов – 24-летний житель поселка Павловка Спасского района – от полученных травм скончался. Второй пешеход – 21-летний молодой человек – госпитализирован в Шиловскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU