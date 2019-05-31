На участке улицы Стройкова в Рязани закрыли движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-31T09:55:45+03:00

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С 31 мая в Рязани перекрывают участок улицы Стройкова. В районе дома №9 по улице 2-я Линия МУП «РМПТС» будет капитально ремонтировать теплотрассу.

По данным администрации города, завершить работы и восстановить движение планируется до конца суток 5 июня. На это время участок огородят, установив соответствующие дорожные знаки.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU