На участке улицы Стройкова в Рязани закрыли движение транспорта
Ремонт теплотрассы планируют закончить 5 июня
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С 31 мая в Рязани перекрывают участок улицы Стройкова. В районе дома №9 по улице 2-я Линия МУП «РМПТС» будет капитально ремонтировать теплотрассу.
По данным администрации города, завершить работы и восстановить движение планируется до конца суток 5 июня. На это время участок огородят, установив соответствующие дорожные знаки.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU