1 июня алкоголь в рязанских магазинах не продадут
Международный день защиты детей – один из праздников, фигурирующих в областном законе
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1 июня в Рязанской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Такое ограничение, напомним, введено региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».
Международный день защиты детей – один из пяти «трезвых» праздников. Также запрещено продавать спиртное в магазинах в День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября или следующий рабочий день) и в Международный день студентов (17 ноября).
Ограничение не распространяется на заведения общественного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU