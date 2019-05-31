1 июня алкоголь в рязанских магазинах не продадут

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-31T09:36:39+03:00

Международный день защиты детей – один из праздников, фигурирующих в областном законе

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1 июня в Рязанской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Такое ограничение, напомним, введено региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».

Международный день защиты детей – один из пяти «трезвых» праздников. Также запрещено продавать спиртное в магазинах в День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября или следующий рабочий день) и в Международный день студентов (17 ноября).

Ограничение не распространяется на заведения общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU