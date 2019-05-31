Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи-офтальмологи
Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-офтальмологов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата офтальмолога в Рязани составляет 38 тысяч рублей.
Для примера, в соседних городах врачи данной специализации получают следующие зарплаты:
- Владимир – 36 тысяч рублей;
- Тула – 38 тысяч рублей;
- Липецк и Тамбов – 33 тысяч рублей;
- Москва - 65 тысяч рублей в месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU