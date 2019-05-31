На Ласковском озере под Рязанью восстанавливают берега

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-31T07:35:47+03:00

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В Рязанском районе продолжаются работы по восстановлению берегов Ласковского озера, являющегося памятником природы регионального значения, сообщает областное министерство природопользования.

В настоящее время специалисты ООО «Архиз» очищают береговую линию озера от «топляка», кустарника, упавших деревьев, сгоревших во время пожаров в 2010 году.

Работы ведутся с помощью «тяжелой техники, в режиме щадящей очистки». В основном используется ручной труд. Большие бревна вытаскивают из воды при помощи лебедки. По словам исполнителей подрядных работ, уже приведены в порядок четыре участка из восьми. На полигон вывезено порядка 47 кубов древесных отходов.

Самым сложным для работы является восточный берег озера, так как на этом участке часть берега заболочена. Возможно, подрядчику придется использовать весельные лодки. Срок выполнения работ по расчистке Ласковского озера и прибрежной полосы памятника природы – ноябрь 2019 года, однако подрядчик планирует завершить работу к концу июня текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU