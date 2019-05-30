2019-05-30T20:32:45+03:00
Звезды

В Рязани началась подготовка к II Международному форуму древних городов

Губернатор Николай Любимов провел специальное совещание в региональном правительстве
Константин МОГИЛИН
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24 мая открылся штаб форума на улице Почтовой.24 мая открылся штаб форума на улице Почтовой.Фото: Константин МОГИЛИН
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30 мая глава региона Николай Любимов провел совещание по подготовке II Международного форума древних городов. Фестиваль пройдет с 14 по 18 августа, и, поскольку 2019 год объявлен в России Годом театра, его главной темой станет сценическое искусство.

- Опыт прошлого года показывает, что мы умеем достойно реализовывать крупные и значимые проекты. Убежден, что и в этом году мы успешно справимся со всеми задачами и покажем, что Рязань по праву может называться столицей древних городов, - цитирует Николая Любимова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что на форуме предусмотрена насыщенная деловая и культурная программы. В настоящий момент об участии в форуме заявили представители Китая, Ирландии, Турции, Египта, Сербии и ряда других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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