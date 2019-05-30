В Рязани началась подготовка к II Международному форуму древних городов
30 мая глава региона Николай Любимов провел совещание по подготовке II Международного форума древних городов. Фестиваль пройдет с 14 по 18 августа, и, поскольку 2019 год объявлен в России Годом театра, его главной темой станет сценическое искусство.
- Опыт прошлого года показывает, что мы умеем достойно реализовывать крупные и значимые проекты. Убежден, что и в этом году мы успешно справимся со всеми задачами и покажем, что Рязань по праву может называться столицей древних городов, - цитирует Николая Любимова пресс-служба регионального правительства.
Губернатор подчеркнул, что на форуме предусмотрена насыщенная деловая и культурная программы. В настоящий момент об участии в форуме заявили представители Китая, Ирландии, Турции, Египта, Сербии и ряда других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU