2019-05-30T18:40:46+03:00
Политика

Депутаты Рязанской городской Думы одобрили сделку по передаче автобусов в УРТ

Анализ ситуации показал, что управление в состоянии ежемесячно вносить плату по договору лизинга
Павел АВЕРИН
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. Фото: пресс-служба горадминистрации Рязани.. Фото: пресс-служба горадминистрации Рязани.
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Вопрос о согласовании сделок муниципальных унитарных предприятий «Управление Рязанского троллейбуса» и «Рязанская автоколонна № 1310» был рассмотрен 30 мая на заседании Рязанской городской Думы.

Напомним, 2 декабря 2016 года автоколонной и лизинговой компанией «КАМАЗ» был заключен договор лизинга на 10 автобусов марки НЕФАЗ. В течение двух лет предприятие добросовестно исполняло свои обязательства по этому договору. Было выплачено почти 45 млн. рублей.

В декабре 2018 года Арбитражным судом Рязанской области в отношении «Автоколонны 1310» была введена процедура банкротства – наблюдение. Сейчас тяжелое материальное положение предприятия не позволяет осуществлять ежемесячные лизинговые платежи. Остаток задолженности по договору лизинга автобусов составляет 55,7 млн. рублей, включая просрочку.

Для того чтобы сохранить автобусы и не потерять уже оплаченные деньги, было предложено согласовать сделку и переуступить все права и обязанности по договору лизинга другому МУП – «Управлению Рязанского троллейбуса». Финансовое положение УРТ характеризуется как стабильное, анализ ситуации показал, что управление в состоянии ежемесячно вносить плату по договору лизинга.

Депутаты поддержали данное предложение и одобрили сделку двум муниципальным предприятиям транспорта. Автобусы по-прежнему будут использоваться для перевозки пассажиров по городским маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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