Депутаты Рязанской гордумы внесли изменения в городской бюджет

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-30T17:52:06+03:00

Около миллиона рублей истратят на приобретение и выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты обсудили изменения и дополнения в бюджет города Рязани на 2019 год. Трансферты из областного бюджета составили 731 миллион рублей, 620 из них планируют направить на ремонт дорожного полотна. Список улиц был сформирован с учетом мнения жителей и предписаний надзорных органов.

Кроме того, 24 миллиона рублей направят на поддержку местных инициатив, при этом поступят 1,1 миллион рублей добровольных пожертвований. 5 миллионов уйдет на прокладку инженерных коммуникаций для индивидуальных жилых домов в Дягилеве. 300 тысяч рублей истратят на создание системы навигации для туристов.

Кроме того, бюджет города увеличится на 57 миллионов рублей за счет дополнительных поступлений собственных доходов. Из них 18,5 направят на продолжение строительства пристроек к детским садам №№106, 139, 146, 150, 154; еще 15 млн. рублей – на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий и оснащение оборудованием учреждений, подведомственных городскому управлению образования и молодежной политики.

На завершение благоустройства парковочного пространства запланировано потратить 3,8 миллиона. Еще около миллиона рублей пойдет на приобретение и выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU