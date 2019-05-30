Если завтра чума: в Рязани прошли учения по ликвидации эпидемии

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-30T17:06:42+03:00

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29 мая управление рязанского Роспотребнадзора провело учение с вводом условного больного с подозрением на заболевание чумой, сообщает пресс-служба ведомства. Для организационно-методической помощи к учениям привлекались специалисты Противочумного центра, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, главного управления ветеринарии, врачи скорой помощи и больниц №№6, 10, 11 и имени Семашко.

Во время тренировки были отработаны схемы оповещения, порядок взаимодействия и готовность служб при возникновении ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Сотрудники учреждений показали, насколько они соблюдают биологическую безопасность, используют средства индивидуальной защиты, отбирают биологический материал для доставки в лабораторию, а также применяют навыки по локализации эпидемического очага.

В итоге действия участников тренировочного учения оценены как удовлетворительные.

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ИСТОЧНИК KP.RU