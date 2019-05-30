Сотрудники ФСБ поймали рязанца, пытавшегося продать часы со скрытой видеокамерой
Сделку пресекли в июле прошлого года
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Касимовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Местный житель подозревается в незаконной продаже спецсредства, с помощью которого можно негласно получать информацию, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
С виду обычные настольные электронные часы, в которые встроен портативный цифровой видеорегистратор, молодой человек пытался продать в июле прошлого года. Пресекли сделку сотрудники регионального управления ФСБ России.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU