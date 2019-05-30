2019-05-30T14:24:40+03:00
Общество

Яркий финиш: напоследок весна принесет рязанцам ливень с градом

Дополнят этот дуэт сильные грозы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем в четверг, 30 мая, пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области со ссылкой на специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало метеопредупреждение.

По информации синоптиков в ближайшие часы в Рязани и по области местами пройдут грозы. Молнии придут не одни, а с ливнями. Причем возможен град. Порывы ветра при этом будут достигать 13-18 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают: все это буйство продержится до утра пятницы, 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24