Яркий финиш: напоследок весна принесет рязанцам ливень с градом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-30T14:24:40+03:00

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Днем в четверг, 30 мая, пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области со ссылкой на специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало метеопредупреждение.

По информации синоптиков в ближайшие часы в Рязани и по области местами пройдут грозы. Молнии придут не одни, а с ливнями. Причем возможен град. Порывы ветра при этом будут достигать 13-18 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают: все это буйство продержится до утра пятницы, 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU