Рязанец без «кошек» отрезал провода от ЛЭП

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-30T13:53:58+03:00

Второй раз таким же образом на вершину столба он взобрался уже в ходе полицейского дознания

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МО МВД России «Шацкий» раскрыли кражу проводов с линии электропередач, протянутой по столбам от села Лесное Конобеево до здания летней дойки, расположенной неподалеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился крайне удивленный местный житель, который, проезжая мимо здания дойки, заметил фигуру человека, который забрался на вершину столба линии электропередач – даже на расстоянии было заметно, что он туда забрался без использования специальных зацепов – «кошек».

Полицейские выехали на место и обнаружили срезанные с шести пролетов алюминиевые провода, по предварительной оценке 720 метров. При этом ему сильно повезло – летняя дойка еще не использовалась, линия была обесточена. Оперативники объехали все пункты приема вторсырья в округе. На одном из них стражи порядка обнаружили искомое – провода, свернутые в бухты. На краях проводов были свежие срезы. Выяснить, кто сдал их туда, не составило труда.

Полицейские установили, что к краже причастен 40-летний житель села Снова-Здорово, а провода он срезал в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное, по его словам, мужчина выпил для храбрости, потому что знал: если по проводам пущен электроток, то ему может крепко достаться. Полицейские провели эксперимент. Они попросили задержанного продемонстрировать, как он забирался на столб – мужчина без каких-либо приспособлений ловко поднялся до его вершины. Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Похищенные провода изъяли. В отношении жителя села Снова – Здорово следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU