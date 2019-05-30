Стали известны члены конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации от Рязанской гордумы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-30T15:59:44+03:00

Большинство – от «Единой России», представители партии «Справедливая Россия» в нее не вошли

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На заседании Рязанской городской Думы, проходившей 30 мая, стали известны имена членов конкурсной комиссии на замещение должности главы горадминистрации, заседание которой состоится 6 сентября текущего года в 12 часов. Напомним, что и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов написал заявление по собственному желанию. .

Согласно действующему законодательству, комиссия состоит из двух равных частей. В одну половину входят представители законодательного органа, во вторую – от исполнительного. В нашем случае – регионального правительства.

Депутаты проголосовали за пятерых своих коллег согласно распределению мандатов в гордуме. От «Единой России» - Юлия Рокотянская, Сергей Еремин и Татьяна Климова. От КПРФ – Эвелина Волкова, и от ЛДПР – Дмитрий Панкин. От «Справедливой России», на что обратил внимание депутат от КПРФ Алексей Захаров, не вошел никто.

Скоро станут известны имена тех, кто будет представлять в конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Рязани региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU