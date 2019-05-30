Стали известны члены конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации от Рязанской гордумы
На заседании Рязанской городской Думы, проходившей 30 мая, стали известны имена членов конкурсной комиссии на замещение должности главы горадминистрации, заседание которой состоится 6 сентября текущего года в 12 часов. Напомним, что и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов написал заявление по собственному желанию. .
Согласно действующему законодательству, комиссия состоит из двух равных частей. В одну половину входят представители законодательного органа, во вторую – от исполнительного. В нашем случае – регионального правительства.
Депутаты проголосовали за пятерых своих коллег согласно распределению мандатов в гордуме. От «Единой России» - Юлия Рокотянская, Сергей Еремин и Татьяна Климова. От КПРФ – Эвелина Волкова, и от ЛДПР – Дмитрий Панкин. От «Справедливой России», на что обратил внимание депутат от КПРФ Алексей Захаров, не вошел никто.
Скоро станут известны имена тех, кто будет представлять в конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Рязани региональное правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU