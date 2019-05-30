2019-05-30T12:45:56+03:00
Спорт

Рязанская НПК вновь принимает тур Спартакиады «Роснефти»

300 спортсменов из шести команд посоревнуются в 11 видах спорта
Роман КАРПОВ
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Фото: Рязанская нефтеперерабатывающая компания.Фото: Рязанская нефтеперерабатывающая компания.
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С 27 мая в Рязани стартовал зональный тур ХV летней Спартакиады НК «Роснефть». Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает зональный тур корпоративных соревнований уже в шестой раз. Первые соревнования Спартакиады, приуроченные к 10-летию компании, проходили в 2005 году.

В этот раз на соревнования съехались 300 спортсменов из Украины, Саратова, Брянска, Усинска, Москвы, Орла и Рязани. Участники выявят сильнейших в 11 видах спорта.

Генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин поприветствовал участников соревнований, болельщиков, тренеров, судей.

Спортсменам-нефтяникам он пожелал получить удовольствие от спортивных побед и укрепить физическое здоровье.

Корпоративная Спартакиада уже давно вошла в жизнь компании, стала доброй традицией и главным спортивным праздником.

С каждым годом она становится все более популярной, привлекая в свои ряды все большее количество участников. Цель Спартакиады, в первую очередь, привлечение работников компании к систематическим занятиям физической культурой и спортом, поддержание спортивных традиций. «Роснефть» ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни как среди сотрудников, так и среди населения. Большая часть работников компании охвачена программами добровольного медицинского страхования.

Около 20% работников занимаются спортом, для них арендуют спортивные залы. Для участия в зональных играх спортсмены проходят отбор на внутренних соревнованиях.

Спортсмены с наилучшими результатами становятся членами сборной команды предприятия.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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