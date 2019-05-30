Активисты «Единой России» проверят безопасность школьных маршрутов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-30T12:33:50+03:00

Дорога - всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Во время летних каникул активисты «Единой России» в рамках акции «Дорога к школе» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям. Выявленные нарушения будут переданы в Министерство транспорта РФ и главам регионов. С таким заявлением выступил координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

— Дорога - всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов, - прокомментировал депутат. — Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно курсирует большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части. Во время школьных каникул мы проведем акцию «Дорога к школе» для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их.

По словам парламентария, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников, руководствуясь последними ГОСТами.

— В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах, — пояснил Владимир Афонский.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова отметила, что депутаты представительного органа регулярно проводят мониторинг состояния пешеходных маршрутов, ведущих к школам. Некоторые дороги ремонтируются в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, программы формирования комфортной городской среды.

— В нашем регионе два проекта стали победителями федерального конкурса грантовой поддержки «Единой России», один из них — «Дорога в школу» первичного отделения поселка Керамзавод города Рязани. Будет благоустроена тропа, соединяющая микрорайон Михайловского шоссе с поселками Керамзавода и Мехзавода, по которой ребята ходят в школу №22, — рассказала Елена Волкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU