Сергей Карабасов уволился из администрации Рязани

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-30T12:33:20+03:00

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И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов уволился по собственному желанию. Об этом стало известно на заседании гордумы 30 мая.

Одним из вопросов повестки дня депутаты назначили конкурс на замещение должности градоначальника, который должен пройти 6 сентября 2019 года. Вскоре определится состав конкурсной комиссии.

Пока не вступит в свои права новый руководитель, его обязанности будет исполнять нынешний заместитель главы администрации Елена Сорокина.

Пресс-служба исполнительного органа власти заявила, что комментировать отставку Карабасова не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU