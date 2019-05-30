Пьяный владимирский автомобилист пытался откупиться тысячей рублей от рязанского инспектора

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-30T11:54:27+03:00

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Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на мелкое взяточничество» в отношении 39-летнего жителя Владимирской области.

Установлено, что мужчина был задержан 25 февраля 2019 года рязанским дорожным инспектором за управление автомобиля в нетрезвом виде. В служебном кабинете сотрудника ДПС УМВД России по Клепиковскому району автолюбитель попытался откупиться и передал 1000 рублей в качестве взятки за уничтожение составлено на него протокола. Инспектор от денег отказался и сообщил о попытке подкупа руководству.

В настоящее время добрана вся доказательная база, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU