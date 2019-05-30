Плату за автобусы автоколонны в Рязани переложат на УРТ
Расплачиваться по договору финансовой аренды автобусов НЕФАЗ, который в 2016 году заключала «Рязанская автоколонна №1310», будет «Управление рязанского троллейбуса». Ранее мы уже сообщали о такой инициативе, теперь сделку о переуступке прав и обязанностей муниципальным предприятиям на заседании 30 мая одобрил комитет гордумы.
- Финансовое положение УРТ характеризуется как стабильное, анализ ситуации показал, что управление в состоянии ежемесячно вносить плату по договору лизинга, - пишет rgdrzn.ru.
Троллейбусному парку предстоит выплатить 55,7 миллиона рублей, включая просрочку. В противном случае, если бы договор был расторгнут досрочно, 10 машин, которые сейчас колесят по городским маршрутам, пришлось бы вернуть и забыть об уже выплаченных за них 45 миллионах.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Рязгодумы.
ИСТОЧНИК KP.RU