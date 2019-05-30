Рязанский водитель нецензурно обругал инспектора ДПС прямо в патрульной машине

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-30T11:33:12+03:00

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Скопинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Скопинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С 20.00 28 февраля 2019 года до 08.00 1 марта два инспектора ДПС ОМВД «Скопинский» осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения в Скопине, Скопинском и Милославском районах Рязанской области. Примерно в 21 час 15 минут им по рации поступило сообщение от сотрудников патрульно-постовой службы о том, что ими обнаружен припаркованный автомобиль с включенным дальним светом фар, ослеплявшим других водителей. Через полчаса инспекторы увидели ту самую машину на встречной полосе. Один из патрульных его остановил и хотел проверить документы. Поняв, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские пригласили понятых для проведения процедуры освидетельствования, а также составления административного материала.

Они и стали свидетелями того, что водитель прямо в патрульной машине начал нецензурно оскорблять инспектора ДПС. Суд признал обвинение любителя неформальной словесности в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей обоснованным и квалифицировал его действия по ст. 319 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU