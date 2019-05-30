2019-05-30T09:39:10+03:00
Звезды

В рязанской «горьковке» откроется выставка, посвященная философу Николаю Федорову

Уроженец рязанской земли является основоположником русского космизма
Яков РЫКОВ
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3 июня в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького откроется выставка «Глашатай бессмертия. Жизнь и философские идеи Н.Ф. Федорова». Посвящена выставка 190-летию со дня рождения нашего земляка, основоположника русского космизма, педагога-просветителя, библиотековеда Николая Федоровича Федорова.

Современники восхищались синтетическим умом философа, его уникальными энциклопедическими познаниями, подвижническим образом жизни. Он мог принять живейшее участие в любой дискуссии, какой бы темы она ни затрагивала, за что получил прозвище – «Московский Сократ».

В дискуссионный клуб, который вел Федоров в библиотеке Румянцевского музея, приходили многие выдающиеся современники. Бывали здесь и активно спорили Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Сергеевич Соловьев. Идеи Федорова оказали влияние на творчество многих писателей, художников, архитекторов.

На выставке представлены труды Николая Федорова и литература о нем из фондов библиотеки. Основные разделы выставки посвящены биографии и философским идеям Николая Федоровича, его педагогической и библиотечной деятельности, взаимоотношениям с современниками.

Открытие выставки состоится в 15:00.

Возрастной ценз 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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