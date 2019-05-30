2019-05-30T09:16:03+03:00
Общество

К рязанскому водоему «Дикая утка» пригнали экскаваторы

Техника засыпает траншею, которая, как оказалось, вырыта на муниципальной земле
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

29 мая Дирекция благоустройства города пригнала к «Дикой утке» экскаваторы и трактор, чтобы засыпать траншею, которую вырыли для осушения водоема. Хотя сам объект, который специалисты считают озером, расположен на частной земле, участок с траншеей находится в государственной собственности и пользовании муниципалитета, поэтому вмешательство арендатора неправомерно.

Прямо на месте состоялось совещание с участием представителей областного правительства, Рязгордумы и администрации Рязани, передает пресс-служба последней. Заместитель градоначальника Елена Сорокина заявила, что чиновники не могут связаться с собственником и арендатором участка.

- Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района, - пообещал другой замглавы администрации Игорь Тишин.

Дирекции благоустройства поручили срочно «привести муниципальную землю в нормативное состояние». Напомним, ранее этим по собственной инициативе занялись активисты.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская НПК вновь принимает тур Спартакиады «Роснефти»
Активисты «Единой России» проверят безопасность школьных маршрутов
Сергей Карабасов уволился из администрации Рязани
Пьяный владимирский автомобилист пытался откупиться тысячей рублей от рязанского инспектора
Плату за автобусы автоколонны в Рязани переложат на УРТ
Рязанский водитель нецензурно обругал инспектора ДПС прямо в патрульной машине
В Рязани на площади Ленина маршрутка сбила 16-летнюю девушку
Один внедорожник на крыше, второй в кювете – итог серьезного ДТП под Рязанью
На время ЕГЭ в Рязани отложили запланированные отключения электричества
В рязанской «горьковке» откроется выставка, посвященная философу Николаю Федорову
Один человек погиб и один пострадал на крупном пожаре в рязанской глубинке
Приставы составили портрет типичного рязанского алиментщика
Минтранс: безопасные дороги в Рязанской области спасут более 15 тысяч человек
Рязанский губернатор помиловал ветерана труда, напавшего с ножом на человека
В рязанском селе сестра убила сводного брата
Рязанец получил условный срок за интимные фото жены в интернете
На Борковском карьере в Рязани пройдет День очистки водоемов
На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду
В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов
Опровержение: экс-главбух медуниверситета не получала деньги от иностранных студентов
Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере
В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств