К рязанскому водоему «Дикая утка» пригнали экскаваторы

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-30T09:16:03+03:00

Техника засыпает траншею, которая, как оказалось, вырыта на муниципальной земле

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29 мая Дирекция благоустройства города пригнала к «Дикой утке» экскаваторы и трактор, чтобы засыпать траншею, которую вырыли для осушения водоема. Хотя сам объект, который специалисты считают озером, расположен на частной земле, участок с траншеей находится в государственной собственности и пользовании муниципалитета, поэтому вмешательство арендатора неправомерно.

Прямо на месте состоялось совещание с участием представителей областного правительства, Рязгордумы и администрации Рязани, передает пресс-служба последней. Заместитель градоначальника Елена Сорокина заявила, что чиновники не могут связаться с собственником и арендатором участка.

- Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района, - пообещал другой замглавы администрации Игорь Тишин.

Дирекции благоустройства поручили срочно «привести муниципальную землю в нормативное состояние». Напомним, ранее этим по собственной инициативе занялись активисты.

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU