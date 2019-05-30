2019-05-30T07:54:03+03:00
Общество

Рязанский губернатор помиловал ветерана труда, напавшего с ножом на человека

Пенсионеру могут сократить срок наказания до двух лет
Александр ЕФАНОВ
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес представление президенту России с предложением помиловать осужденного Давыдова А.П. в виде сокращения срока наказания с трех до двух лет лишения свободы. Ранее специальная комиссия рассмотрела ходатайство о помиловании, которое и поддержал глава региона.

Отметим, что осужденный Давыдов отбывает срок в колонии-поселении за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Пару лет назад он из «личной неприязни» ударил знакомого кухонным ножом в спину и лицо.

В качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств суд признал его чистосердечное раскаяние, преклонный возраст, наличие хронических заболеваний, награждение медалью «Ветеран труда» и добровольное возмещение ущерба. Кроме того, суд принял во внимание «аморальность поведения потерпевшего», явившегося поводом для преступления.

В результате суд приговорил пенсионера к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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