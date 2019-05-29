2019-05-29T20:09:38+03:00
Общество

На Борковском карьере в Рязани пройдет День очистки водоемов

Рязанцев приглашают поучаствовать в экологической акции
Яков РЫКОВ
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1 июня на Борковском карьере №1 (напротив торгового центра «Лента») пройдет экологическая акция, сообщает пресс-служба городской администрации. Приурочили акцию власти города к Международному дню очистки водоемов.

В этот день аквалангисты очистят дно водоема, а добровольцы соберут мусор вдоль берега.

СПРАВКА «КП»

Международный день очистки водоемов проводится с 1995 года под эгидой профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. В России экологические акции в этот день проводятся с 2003 года. Главное событие этого дня — масштабный субботник, на который собираются как добровольцы, так и представители подводных профессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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