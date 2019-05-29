На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 19:39 2019-05-29T19:39:40+03:00

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30 мая в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканад». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

В четверг с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Островского, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 33 корп. 1 (школа №19(25), д. 27 корп. 1.

С 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Новослободская, дома с 1 по 24, д. 36а, д. 38, дома с 3 по 5 (частный сектор), д. 9, д. 13 корп. 1, д. 17;

- ул. Ленина, д. 46;

- ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 43;

- ул. Соборная, д. 7 (школа №2);

- площадь Соборная, д. 18.

С 09:00 до 13:00 в поселке Солотча холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Дачная, дома с 1 по 29 (частный сектор).

ИСТОЧНИК KP.RU