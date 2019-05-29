На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду
30 мая в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканад». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.
В четверг с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Островского, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 33 корп. 1 (школа №19(25), д. 27 корп. 1.
С 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Новослободская, дома с 1 по 24, д. 36а, д. 38, дома с 3 по 5 (частный сектор), д. 9, д. 13 корп. 1, д. 17;
- ул. Ленина, д. 46;
- ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 43;
- ул. Соборная, д. 7 (школа №2);
- площадь Соборная, д. 18.
С 09:00 до 13:00 в поселке Солотча холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Дачная, дома с 1 по 29 (частный сектор).
ИСТОЧНИК KP.RU