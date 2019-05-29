В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов
В четверг, 30 мая, в Рязанской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер южный, ночью 1-6 м/с, днем порывы могут доходить до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем жара +27...+32°С.
Напомним, ранее Центральное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 29-31 мая в Рязанской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+33°С.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару
Ближайшие три дня на территории региона установится жаркая и засушливая погода (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU