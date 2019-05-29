В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-29T19:30:32+03:00

Днем порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

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В четверг, 30 мая, в Рязанской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер южный, ночью 1-6 м/с, днем порывы могут доходить до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем жара +27...+32°С.

Напомним, ранее Центральное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 29-31 мая в Рязанской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+33°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU