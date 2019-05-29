2019-05-29T19:30:32+03:00
Общество

В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов

Днем порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, в Рязанской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер южный, ночью 1-6 м/с, днем порывы могут доходить до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем жара +27...+32°С.

Напомним, ранее Центральное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 29-31 мая в Рязанской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+33°С.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару

Ближайшие три дня на территории региона установится жаркая и засушливая погода (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанец получил условный срок за интимные фото жены в интернете
На Борковском карьере в Рязани пройдет День очистки водоемов
На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду
Опровержение: экс-главбух медуниверситета не получала деньги от иностранных студентов
Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере
В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств
В Рязани ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест
Активисты засыпали канал для осушения «Дикой утки» в Рязани
«Никаких денег не получал»: ректор Рязанского госуниверситета отрицает свою вину
Рязанца, воткнувшего нож в голову обидчика, осудили
Теперь решить квартирный вопрос можно и без ипотеки
Вечером в Рязани массово отключат холодную воду
В Рязани выдали разрешение на строительство школы в Семчине
В рязанской реке обнаружили труп неизвестного мужчины
Автобус на Орешек в Рязани пустят в первый день лета
В рязанском поселке Тума автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи УЗИ-диагносты
В рязанских лесах потерялся семидесятилетний грибник
Замдиректора МП «Детское питание» после обысков уволилась и уехала в Ростов-на-Дону
Полиция Рязани задержала подозреваемого в кражах из открытых офисов мужчину
На провальную программу «Доступная парковка» в Рязани хотят выделить еще денег
Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне
На подготовку к отопительному сезону в Рязанской области потратят почти 7 млрд рублей
На ремонт дорог Рязани выделили более 600 миллионов рублей - участки
Фонтан на Московском шоссе в Рязани запустят 12 июня
Губернатор: Рязанская область должна войти в пятерку лучших по собираемости налогов