Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-29T18:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу дневной стационар. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Дневной стационар рассчитан на 8 коек и функционирует в две смены. Преимущественно здесь проходят лечения пациенты, которые получают таргетную терапию.

- Она заключается в воздействии исключительно на клетки опухоли, что мешает дальнейшему росту и распространению злокачественного поражения,- рассказала врач-онколог Роза Колобаева.- Таргетная терапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией.

Специалисты отмечают, что за счет минимизации побочных эффектов стало возможно проводить терапию и в дневном стационаре, что позволит большему количеству пациентов получить необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU