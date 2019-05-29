2019-05-29T18:38:59+03:00
Здоровье

Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере

Здесь проходят лечения пациенты, которые получают таргетную терапию
Иван АНТОНОВ
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Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу дневной стационар. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Дневной стационар рассчитан на 8 коек и функционирует в две смены. Преимущественно здесь проходят лечения пациенты, которые получают таргетную терапию.

- Она заключается в воздействии исключительно на клетки опухоли, что мешает дальнейшему росту и распространению злокачественного поражения,- рассказала врач-онколог Роза Колобаева.- Таргетная терапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией.

Специалисты отмечают, что за счет минимизации побочных эффектов стало возможно проводить терапию и в дневном стационаре, что позволит большему количеству пациентов получить необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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