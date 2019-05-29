2019-05-29T17:27:09+03:00
Общество

В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств

Современное трехэтажное здание построили менее чем за год
Константин МОГИЛИН
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Фото: Владимир Гусев.Фото: Владимир Гусев.
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29 мая в рязанском микрорайоне Недостоево состоялось открытие нового здания детской школы искусств №2. До этого учебное заведение размещалась в самых различных помещениях: на первом этаже жилого дома, в классах общеобразовательных школ и даже детских садах.

Из-за ограниченности пространства учебных площадей учреждение дополнительного образования уже не могло в полной мере удовлетворять запросы жителей микрорайона. Тогда в 2018 году было принято решение о строительстве трехэтажного здания, рассчитанного на 500 учащихся.

Торжественную церемонию посетил губернатор Николай Любимов, который поздравил педагогов, детей и их родителей.

- Из этих ребят вырастут замечательные поэты, художники и музыканты. Спасибо и строителям, которые справились с работой в срок и с хорошим качеством, - отметил глава региона.

В перспективе школа искусств должна стать комплексным культуро-образовательным центром, призванным сделать досуг жителей микрорайона более разнообразным.

Фото: Владимир Гусев.

Фото: Владимир Гусев.

Фото: Владимир Гусев.

Фото: Владимир Гусев.

Фото: Владимир Гусев.

Фото: Владимир Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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