В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств
29 мая в рязанском микрорайоне Недостоево состоялось открытие нового здания детской школы искусств №2. До этого учебное заведение размещалась в самых различных помещениях: на первом этаже жилого дома, в классах общеобразовательных школ и даже детских садах.
Из-за ограниченности пространства учебных площадей учреждение дополнительного образования уже не могло в полной мере удовлетворять запросы жителей микрорайона. Тогда в 2018 году было принято решение о строительстве трехэтажного здания, рассчитанного на 500 учащихся.
Торжественную церемонию посетил губернатор Николай Любимов, который поздравил педагогов, детей и их родителей.
- Из этих ребят вырастут замечательные поэты, художники и музыканты. Спасибо и строителям, которые справились с работой в срок и с хорошим качеством, - отметил глава региона.
В перспективе школа искусств должна стать комплексным культуро-образовательным центром, призванным сделать досуг жителей микрорайона более разнообразным.
Фото: Владимир Гусев.
Фото: Владимир Гусев.
Фото: Владимир Гусев.
ИСТОЧНИК KP.RU